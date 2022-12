Tep, bonus trasporti: a dicembre puoi usarlo anche via web

Torna a dicembre la possibilità di chiedere il bonus trasporti. E' l'ultima occasione per questo 2022 di avere uno sconto fino a € 60 sul prezzo di acquisto di un abbonamento TEP per chi ha reddito personale inferiore a € 35.000. Può averlo anche chi ha già richiesto e speso il voucher una o più volte tra settembre e novembre.



Da questo mese c'è una novità! Chi ha già una card Mi Muovo con l'abbonamento precaricato può riscattare il bonus trasporti anche via web, senza bisogno di andare in biglietteria. Basta utilizzare il servizio di ricarica per gli abbonamenti disponibile sul sito TEP e inserire il codice fiscale e il numero del voucher quando richiesto.



Resta attiva, comunque, la possibilità di spendere il bonus ricaricando l'abbonamento in biglietteria, sempre previo appuntamento e presentando il voucher stampato. In questo caso è necessario programmare l'appuntamento prima della pausa natalizia. Le biglietterie infatti resteranno chiuse dal 23 dicembre al 1° gennaio compresi.

Si potrà utilizzare il voucher anche per rinnovare in anticipo abbonamenti in scadenza entro il 31 marzo 2023.

Ricordiamo che il bonus dovrà essere utilizzato entro il mese di richiesta. Chi lo chiede ora, quindi, può spenderlo:

- entro il 22 dicembre in biglietteria

- entro il 31 dicembre via web.



L'iniziativa scade il 31 dicembre 2022.