Boom di nuovi testamenti biologici a Parma

L'Emilia-Romagna si conferma tra le prime cinque regioni italiane per numero di Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) depositate, con 1 DAT ogni 143 maggiorenni. Tra le province, Forlì-Cesena spicca con 1 DAT ogni 112 abitanti, seguita da Ravenna con 1 ogni 118 e Modena con 1 ogni 127.

Nel contesto nazionale, Bologna si posiziona al quinto posto per numero assoluto di DAT depositate con 2.178 registrazioni, mentre Modena e Parma seguono con 1.451 e 1.230 DAT rispettivamente. Anche Ravenna è significativa, con 1.191 DAT depositate, posizionandosi all'11° posto tra le città italiane.

I dati in pillole: Complessivamente in Italia, i Comuni che hanno risposto ad almeno una delle due indagini sono stati 6.097, ossia il 77,2% del totale del Paese, con 4.533 enti che hanno fornito, come richiesto, un aggiornamento sui dati al 31 dicembre 2023.