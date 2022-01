Boom di tamponi nelle farmacie: "In 30 giorni sono più che raddoppiati"

Il numero di tamponi effettuati dai cittadini nelle farmacie di Parma è più che raddoppiato nel mese di gennaio (rispetto ai mesi precedenti). Un vero e proprio boom da quando è stata introdotta la possibilità di effettuare i tamponi per la chiusura delle quarantena e degli isolamenti, anche quelli rigurdanti la scuola.

Un lavoro immane per uno dei settori che sono stati sempre in prima linea per affrontare l'emergenza covid-19. Il 70% delle farmacie del nostro territorio effettuano i tamponi ma devono gestire, oltre a questo, anche tutti gli altri servizi per la cittadinanza: una situazione complicata per realtà che rappresentano veri e propri presidi nei quartieri della città.

Alessandro Merli, presidente di Federfarma di Parma - Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Parma, fa il punto della situazione: Ch

Qual'è la situazione delle farmacie di Parma e provincia per quanto riguarda i tamponi?

"Abbiamo una richiesta molto elevata. A partire da gennaio, infatti, ci hanno affidato anche i tamponi per la chiusura di quarantene e isolamenti. Possiamo dire che i numeri sono raddoppiati nel giro dell'ultimo mese: 15 giorni fa lo scenario è molto diverso da quella di oggi. C'è stato un forte incremento nelle ultime settimane: la mia impressione è che negli ultimi giorni si assista ad un leggero rallentamento".

Come vengono effettuati i tamponi per la chiusura della quarantena?

"I cittadini che si presentano per richiedere l'effettuazione dei tamponi di fine quarantena o isolaemento devono presentare i documenti dell'Ausl che attestano la loro condizione. Noi agiamo solo in presenza di queste certificazioni: in questo caso il cittadino ha diritto al tampone gratuito. Non abbiamo un dato certo ma sicuramente dai primi giorni di gennaio questo tipo di servizio è aumentato consideravolmente, viste le necessità e i tanti cittadini che oggi si trovano in queste condizioni".

Riuscite a gestire la situazione, ci sono abbastanza tamponi per tutti?

"Si, per adesso, abbiamo tutto sotto controllo. Riusciamo a gestire questa situazione, anche se abbiamo tutto il resto da fare, ovvero i classici servizi svolti dalle farmacie. Con questo incremento di lavoro alcune farmacie hanno scelto di appoggiarsi ad alcuni professionisti esterni: ognuno ha scelto il metodo più opportuno per gestire la situazione".