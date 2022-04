Borgo dei Borghi 2022, c'è anche Compiano

Compiano si è piazzato al quattordicesimo posto nella classifica del Borgo dei Borghi 2022. È comunque rientrato nei primi 20 comuni arrivati in finale ed è anche l'unico emiliano-romagnolo presente in graduatoria. A vincere l'edizione 2022 del programma di Rai3 Soave, in provincia di Verona.

E' stata un po' una sorpresa, per il piccolo borgo dei girovaghi, comune in provincia di Parma con un migliaio di abitanti in tutto.

Questa la classifica finale:

Soave (Verona) – (Veneto)

Millesimo (Savona) – (Liguria)

Castelfranco Piandiscò (Arezzo) – (Toscana)

Navelli (L’aquila) – (Abruzzo)

Vico Del Gargano (Foggia) – (Puglia)

Sutera (Caltanissetta) – (Sicilia)

Riccia (Campobasso) – (Molise)

Pergola (Pesaro-Urbino) – (Marche)

Cabras (Oristano) – (Sardegna)

Tremezzo (Como) – (Lombardia)

Oriolo (Cosenza) – (Calabria)

Trevi (Perugia) – (Umbria)

Pietragalla (Potenza) – (Basilicata)

Compiano (Parma) – (Emilia-Romagna)

Varallo (Vercelli) – (Piemonte)

Sant’Agata Sui Due Golfi (Napoli) – (Campania)

Levico Terme (Trento) – (Trentino)

Clauiano (Udine) – (Friuli Venezia Giulia)

Ventotene (Latina) – (Lazio)

Verres (Aosta) – (Valle d’Aosta)