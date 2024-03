Borgotaro, frana a Pieve di Tiedoli: strada chiusa

Nella notte tra sabato 9 e domenica 10 marzo si è verificato uno smottamento in località Pieve di Tiedoli, nel comune di Borgotaro. In seguito alle piogge degli ultimi giorni una parte del terreno a lato della strada è franata, finendo al centro della carreggiata. La strada che porta alla discarica è stata chiusa per precauzione e sul posto sono arrivati i tecnici, che hanno effettuato i sopralluoghi per verificare la stabilità e la percorribilità del tracciato. Sul posto anche le forze dell'ordine.