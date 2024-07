Bormioli Pharma, rinnovato il contratto aziendale a Castelguelfo

Con le assemblee del personale, che si sono svolte nei giorni scorsi, è stato approvato con una larghissima maggioranza (99% dei consensi), l'accordo di rinnovo del contatto aziendale della Società Bormioli Pharma di Castelguelfo. Si tratta di un importantissimo risultato per i dipendenti dell'azienda che produce contenitori ed accessori in materie plastiche per l'industria farmaceutica.

La società è stata da poco acquisita dal gruppo industriale tedesco Gerresheimer, che vanta 40 siti produttivi e sedi nel mondo, più di 11.000 dipendenti e quasi due miliardi di fatturato. Con il rinnovo del contratto aziendale, dopo una trattativa portata avanti dalle RSU e dalle segreterie provinciali di FILCTEM, FEMCA e UILTEC, ancora una volta si registra un avanzamento della qualità della contrattazione, sia da un punto di vista economico che normativo.

I diritti dei lavoratori verranno rafforzati, ponendo una precisa attenzione ai più fragili; tra le altre misure verranno incrementate le ore di permesso retribuito per la cura dei figli, sarà aumentato il contributo aziendale (che migliora i trattamenti inps) per il periodo di congedo parentale, così come i trattamenti sostitutivi del pasto e le somme di welfare aziendale. Le RSU, insieme a Paolo Chiacchio (FILCTEM CGIL Parma), Germano Giraud (FEMCA territoriale) e Sarah Leonelli (UILTEC) esprimono soddisfazione per un risultato importante, particolarmente apprezzato dai dipendenti come elemento di tutela dei propri diritti e di garanzia delle proprie condizioni, specie in una fase come quella attuale di trasformazione per la società.