Borsa di Studio “Filippo Cantoni Dieci e Lode”: prorogata al 10 agosto la scadenza per le domande

E’ stata prorogata fino al 10 agosto la possibilità di fare domanda per la Borsa di Studio "Dieci e Lode" dedicata alla memoria di Filippo Cantoni, patrocinata dalla Provincia di Parma. La borsa di studio è rivolta a tutti gli studenti di Parma e Provincia che hanno sostenuto gli esami di maturità durante l’anno scolastico 2021/2022 e che si sono distinti per l’eccellenza a scuola, nello sport e per un vero altruismo nella vita, in umiltà e riservatezza. La borsa di studio ha l’obiettivo di valorizzare e di far conoscere ai giovani le qualità che Filippo Cantoni, brillante studente ed atleta, ha dimostrato in ogni aspetto della sua breve vita, affinché fungano da esempio.



Tra i vincitori della borsa di studio in passato anche Ayomide Folorunso, ostacolista e velocista italiana, campionessa europea under 23 dei 400 metri ostacoli a Bydgoszcz 2017, che grazie al premio ha potuto iscriversi all’Università. “Abbiamo istituito la borsa di studio nel 2015 - ricorda Stefano Cantoni, Presidente dell’Associazione Sostegno Ovale Onlus – Con mia moglie l’abbiamo voluta per onorare la memoria di nostro figlio Filippo. Filippo era un rugbista del Rugby Colorno oltre che della Nazionale Under 20. La borsa di Studio ” Dieci e Lode è dedicata agli studenti che si apprestano a vivere il mondo dell’Università, e voglio ringraziare la Provincia di Parma per aver concesso il suo patrocinio all’iniziativa.”



“Questa bella iniziativa, ha fatto nascere dal dolore per una tragica perdita una occasione per altri giovani, studenti meritevoli di Parma e Provincia, che auspichiamo possano giovarsi di questa opportunità per costruire il proprio futuro.” afferma il Presidente della Provincia Andrea Massari.



Dal sito https://www.sostegnoovale.it è possibile scaricare il bando e tutti i documenti necessari per aderire alla Borsa di Studio Filippo Cantoni Dieci e Lode.