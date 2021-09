Borse di studio 2021- 2022: domande fino al 26 ottobre

La Provincia di Parma ha pubblicato sul suo sito web il bando per la concessione di borse di studio sia regionali sia ministeriali per l’anno scolastico 2021/2022.

La borsa di studio è destinata agli studenti residenti in Provincia di Parma che nell’anno scolastico 2021/22 frequentano le scuole secondarie di 2° grado, statali o paritarie (tutte le classi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5 ^) oppure il 2° e 3° anno dell’IeFP oppure le tre annualità dei percorsi personalizzati dell’IeFP, presso un organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione, che opera nel sistema regionale IeFP.

Per garantire la piena fruizione del diritto allo studio, gli studenti immigrati frequentanti le scuole della Provincia di Parma privi di residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati.

Requisiti di accesso

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rientrante nelle seguenti casistiche:

• Fascia 1: ISEE da € 0,00 a € 10.632,94

• Fascia 2: da € 10.632,95 a € 15.748,78



Chi presenta la domanda

Uno dei genitori o chi rappresenta il minore (tutore, rappresentante legale) o lo studente stesso, se maggiorenne.

L’importo delle borse di studio verrà determinato a consuntivo sulla base del numero complessivo delle domande ammissibili e delle risorse disponibili. La definizione degli importi delle borse di studio sarà effettuata in funzione delle effettive domande e pertanto in esito alla validazione dei dati degli aventi diritto sulla base delle risorse disponibili e nel rispetto dei seguenti principi:

• soddisfare integralmente le domande ammissibili rientranti nella Fascia Isee 1;

• valutare l’opportunità di ampliare la platea di destinatari introducendo una seconda fascia di potenziali beneficiari;

• solo per gli studenti delle classi 1^ e 2^ o dei primi 2 anni dell’IeFP sono previste borse di importo maggiorato: per coloro che abbiano conseguito nell’anno scolastico 2018/19 una media pari o superiore al 7 e per gli studenti in situazione di handicap certificato (L. 104/92).

Presentazione delle domande

La domanda va presentata dal 6 settembre al 26 ottobre 2019, ore 18, esclusivamente on-line, accedendo all’apposito applicativo dall’ indirizzo https://scuola.er-go.it

Per registrarsi occorrono:

• codice fiscale

• un indirizzo e-mail

• un numero di cellulare nazionale

• credenziali SPID.

Dalla homepage di accesso è scaricabile l’apposita GUIDA.

Al momento dell’inserimento della domanda il richiedente - in possesso dell’attestazione ISEE - dovrà inserire nell’apposito campo il Protocollo INPS.

Per assistenza alla compilazione:

• Help Desk Tecnico di ER.GO al recapito telefonico 051 0510168.

• Sono state inoltre stipulate apposite convenzioni con alcuni CAF che potranno fornire gratuitamente assistenza, oltre che nella richiesta di attestazione ISEE, per la compilazione delle domande.

Per ulteriori informazioni:

• responsabile del procedimento Mauro Pinardi m.pinardi@provincia.parma.it - tel. 0521 931733

• informazioni e chiarimenti: Laura Marmiroli - Provincia di Parma - Viale Martiri della Libertà 15 - Parma, tel. 0521 931822, l.marmiroli@provincia.parma.it;

• il Bando provinciale con tutti i dettagli è pubblicato sul sito internet della Provincia di Parma

• verde della Regione Emilia-Romagna 800 955 157 (dal lunedì al venerdì ore 9-13, lunedì e giovedì anche 14,30 -16,30).

Il bando

https://www.provincia.parma.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bando-provinciale-la-concessione-di-borse-di-2

L'applicativo per la presentazione della domanda

https://scuola.er-go.it/login