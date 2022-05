Provincia: in pagamento le borse di studio per gli studenti delle superiori

La Provincia di Parma – Ufficio Programmazione Scolastica comunica che le borse di studio per gli studenti del biennio delle scuole superiori, finanziate dalla Regione, relative all’anno scolastico 2021/22, saranno erogate dalla Provincia di Parma con bonifico bancario a coloro che sono stati ammessi al beneficio.

L’elenco dei beneficiari - naturalmente senza nome e cognome, ma per codice identificativo della domanda - è pubblicato sul sito web della Provincia di Parma, in modo che gli utenti possano consultarlo, nella pagina:

https://www.provincia.parma.it/provincia/servizi-e-uffici/servizio-programmazione-rete-scolastica-edilizia-scolastica-patrimonio-0



Gli importi delle borse di studio regionali per il biennio sono stati deliberati dalla Regione Emilia-Romagna in questi giorni.

Il valore unitario di base delle borse di studio è 183 euro. L'importo sale a 229 euro (+25%) per gli studenti meritevoli, cioè con una media dei voti superiore a 7, e per quelli con disabilità.



Per quanto riguarda invece le borse di studio ministeriali, destinate agli studenti del triennio delle scuole superiori, la Provincia ha stilato l’elenco dei beneficiari, la Regione li trasmetterà al Ministero dell’Istruzione, che provvederà direttamente alla liquidazione delle somme mediante bonifici bancari.



Il valore unitario degli assegni ministeriali per gli studenti del triennio delle scuole superiori è invece di 261,80 euro, uguale per tutti.



Le domande di borse di studio presentate, che la Provincia ha vagliato, sono state quest’anno complessivamente 2151 di cui 1153 regionali ammesse per un importo di 238.461 euro e 975 ministeriali ammesse per un importo di 255.255 euro; 23 domane sono state respinte. Si è trattato di un lavoro consistente, per dare un’importante opportunità ai cittadini.