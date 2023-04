Borse di studio 2022/2023: online gli elenchi dei beneficiari

La Provincia di Parma – Ufficio Programmazione Scolastica comunica che sono pubblicati sul sito web dell’Ente gli atti di assegnazione e gli elenchi degli studenti che hanno diritto alle borse di studio regionali per il biennio delle scuole superiori per l’anno scolastico 2022/2023, al link:

https://www.provincia.parma.it/provincia/servizi-e-uffici/servizio-programmazione-rete-scolastica-edilizia-scolastica-patrimonio-0



Per rispettare la privacy degli studenti, non vengono pubblicati i nomi, ma solo i numeri delle pratiche.

Le borse sono destinate agli studenti risultati idonei delle scuole superiori del sistema nazionale di istruzione (statali, private paritarie e paritarie degli Enti Locali, non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale) e del sistema di Istruzione e Formazione professionale.



Gli importi delle borse di studio per il biennio per l’anno scolastico 2022/2023, definite dalla Regione con atto DGR 508/2023, sono:

- borsa base 183 euro



- borse maggiorata 229 euro (+25%) per gli studenti meritevoli, cioè con una media dei voti superiore a 7, e per quelli con disabilità.Le borse di studio REGIONALI per i ragazzi che frequentano il biennio saranno erogate alle famiglie dalla Provincia secondo le modalità indicate in sede di presentazione della domanda e comunque successivamente al trasferimento dei fondi alle Province da parte della Regione.