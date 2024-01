Botta e risposta tra Matteo Mariotti e Selvaggia Lucarelli. Lei: "Il caso Ferragni si ripete"

Botta e risposta a distanza tra Matteo Mariotti, il 20enne di Parma che nelle acque del nord ovest dell'Australia è stato attaccato da uno squalo e ha perso una gamba, e Selvaggia Lucarelli. Proprio quest'ultima, nei giorni scorsi, sui social aveva posto interrogativi sulla raccolta fondi organizzata da amici del ragazzo che, rientrato in Italia, le ha riservato parole molto dure. "Selvaggia, hai fatto un grande errore con me perché il male che mi hai fatto non te lo puoi neanche immaginare. Paragonata a uno squalo sei veramente molto più forte e molto più pericolosa - ha detto Mariotti davanti alle telecamere - Mi hai scaraventato addosso in tutti i modi possibili tante persone".

La risposta della blogger non si è fatta attendere. Su Instagram Lucarelli ha infatti postato un articolo online sulle parole del giovane nei suoi confronti e ha commentato: "Il caso Ferragni si ripete. Io chiamo, faccio domande, chiedo a cosa servono i soldi etc.. Dall'altra parte gente che balbetta. I colleghi non fanno nulla - sottolinea - e si limitano a farmi passare nei titoli per la polemica e la cattiva. Intanto non approfondiscono nulla, perché di raccolte fondi non si sono mai occupati e non sanno niente. Poi, il tempo decide chi aveva ragione. Un format". E ancora: "Le vittime (tipo questo ragazzo) o i benefattori (tipo Ferragni) non sono mai contestabili nel loro operato. Non è lecito avere dubbi o fare domande perché hanno il sommo potere dell'innocenza. Se sei vittima sei buono, se sei benefattore sei buono. Chiunque provi a mettere in discussione questa narrazione è malvagio, è malfidato, fa polemiche, atacca, mette nel mirino, tira bordate, va contro qualcuno". Il riferimento è all'arcinota vicenda dei pandoro Balocco griffati Ferrgani sollevata dalla stessa Lucarelli che per prima chiese spiegazioni sulla scarsa chiarezza del progetto benefico.