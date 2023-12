Botti di Capodanno, la Lega: “Il Comune non vigilia, appello ai parmigiani”

“Con l’avvicinarsi del Capodanno cresce la preoccupazione per l’abuso di petardi, botti e fuochi d’artificio, che ogni volta finiscono per recare danno a persone e cose, e per spaventare gli animali.

Il Regolamento di Polizia urbana del Comune di Parma vieta l’utilizzo di questi ordigni nel centro storico, ma anche al di fuori di esso e tutto l’anno - non solo a Capodanno - se possano arrecare disturbo, danno o molestia.

Il divieto è ribadito anche nel Regolamento per il benessere e la tutela degli animali.

Quindi in tutta la città, anche al di fuori del centro storico, l’utilizzo di articoli pirotecnici non deve produrre disturbo a persone o animali, né avere conseguenze sugli spazi pubblici.

La debolezza della previsione regolamentare si accompagna alla prassi per cui il comune non vigila sull’applicazione di queste norme e non svolge le verifiche preventive che migliorerebbero la sicurezza e la vivibilità della città soprattutto per i bambini e per gli animali a quattro zampe.

E’ la stessa noncuranza che il comune sta mostrando nei controlli agli esercizi commerciali di via Borghesi, via Albertelli, e di barriera Garibaldi che recentemente sono stati teatro della ‘battaglia della notte di Natale’ che ha reso necessario l’intervento di ambulanze e dei carabinieri.

Come ho chiesto nelle diverse interrogazioni in consiglio comunale, sono necessari controlli più capillari e frequenti, ma il comune, nonostante la situazione esplosiva sia sotto gli occhi di tutti, non investe nella prevenzione, né sul controllo della regolarità delle attività esercitate e degli orari di apertura, né mette in campo azioni mirate ad arginare il fenomeno.

Proprio per queste ragioni il mio appello per tutelare i nostri amici a quattro zampe va anche alla sensibilità dei parmigiani, che invito a non far uso di botti rumorosi in questo periodo natalizio anche se sanno che il comune non li sanzionerà.

Si può far festa senza danneggiare cose o spaventare animali e persone, e ricordo che i fuochi d’artificio a esclusivo effetto luminoso sono consentiti.

Festeggiare senza botti è sempre una buona idea per sé e per gli altri.”

Così Laura Cavandoli, deputato e capogruppo della Lega in consiglio comunale a Parma.