I residenti di via Guareschi: "I box lungo il Baganza? Sono ancora lì, tra degrado e sporcizia" 

"Sono anni che il Comune di Parma annuncia che saranno abbattuti ma i box sono ancora lì". I residenti di via Icilio Guareschi, nella zona che costeggia il fiume Baganza, protestano per la presenza delle strutture che sono destinate all'abbattimento. Oggi però si trovano ancora al loro posto e per chi vive qui la situazione non è più accettabile.

"Tutti noi residenti vogliamo segnalare questa situazione di estremo degrado. Questi box, come si può facilmente vedere, sono pieni di insetti e di sporcizia. In questa zona continua ad esserci una situazione di degrado, che non è ancora stata risolta". I cittadini si lamentano perchè l'intervento del Comune sarebbe stato più volte promesso e poi mai portato a termine concretamente. "Ora ci auguriamo che la pratica per la demolizione sia veloce: si potrebbe sfruttare questa zona, dopo l'intervento di abbattimento, per creare un'area verde".