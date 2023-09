Un Brindisi Mille Volte Speciale: il Consorzio Vini Parma guida l’aperitivo della Cena dei Mille

L'attesa è finita. Domani, martedì 5 settembre, si apre il sipario sull’edizione 2023 della Cena dei Mille, l’esclusivo evento enogastronomico che trasforma il centro storico di Parma in un ristorante gourmet a cielo aperto. E se il nuovo appuntamento che celebra l’unicità del sistema Parma e l’identità gastronomica di Parma City of Gastronomy promette di superare ogni aspettativa, l’aperitivo inaugurale allestito nella piazza principale

della città sarà tutto tranne che ordinario. A guidare la proposta beverage nelle isole allestite per l’aperitivo in Piazza Garibaldi sarà il Consorzio Vini DOP Colli di Parma che porterà in scena tutto il Sapore di Parma.

Ben 13 i produttori associati al Consorzio presenti - Cantine Carbognani, Azienda Vinicola Salati, Vicari Vini, Vigneti Calzetti, Azienda Vinicola Antonio Aldini, Amadei Vini, Cà Nova, Il Poggio, Cantine Cerdelli, Cantine Dall'Asta, Cantine Lamoretti, Oinoe Vini e Azienda Agricola Palazzo - che attraverso i loro vini d’eccellenza si faranno portavoce dei valori della produzione vitivinicola dei Colli di Parma.

Ma l'arte dell'accoglienza non si fermerà al vino. "Quest'anno l'area aperitivo si tingerà di note più audaci con l'attività di Mixology che riproporremo in

questo contesto d’eccezione" spiega il Presidente del Consorzio Tommaso Moroni Zucchi. L'obiettivo è quello di condividere la versatilità dei nostri vini che si sposeranno con le diverse note aromatiche e sapori di cocktail come la Sangria, lo Spritz e l'Hugo".

Tradizione e innovazione saranno quindi i binari su cui prenderà il via questo aperitivo esclusivo che farà da apripista al percorso enogastronomico che caratterizzerà l’intera serata. Tra la raffinatezza dei vini selezionati e la creatività della Mixology, il Consorzio Vini Parma è pronto a regalare

ai partecipanti un preludio mille volte speciale a una delle serate più attese dell’anno.