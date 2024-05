Le buche davanti all'Ospedale Maggiore

In via Gramsci a Parma, di fronte all'ingresso dell'Ospedale Maggiore di Parma, buche nella zona del passaggio pedonale, che creano difficoltà ai pedoni e alle persone con mobilità ridotta che si dirigono verso la struttura sanitaria. La segnalazione arriva da alcuni lettori che hanno notato l'anomalia e la scarsa manutenzione della zona. I disabili che intendono dirigersi verso l'ospedale verso l'ingresso su via Gramsci trovano difficoltà nel percorrere il tratto che separa il parcheggio delle auto dal passaggio pedonale.