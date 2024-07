Burger King, apre il terzo store a Parma

Apre domani, 20 luglio, a Parma – presso il Centro Commerciale La Galleria in via Emilia EST 7B – un nuovo ristorante Burger King, il terzo store di proprietà diretta nel capoluogo emiliano e il numero 90 in tutta Italia. Il ristorante impiega 26 dipendenti, si sviluppa su una superficie di 321mq, con 104 posti a sedere interni e offre i migliori servizi disponibili nei Burger King, tra cui un'area giochi “Play King” interna e interattiva, pensata appositamente per il divertimento dei più piccoli e in cui sarà offerta anche l’opportunità di festeggiare il proprio compleanno. Sarà inoltre previsto WiFi gratuito, oltre al format BK Cafè, con il servizio di bar e caffetteria per colazioni e merende, e il servizio di Home Delivery, per ricevere i prodotti Burger King a casa.

All’interno del ristorante sarà possibile effettuare l’ordine attraverso diverse modalità messe a disposizione da Burger King, tradizionali o digitali. Tra queste spicca la nuova possibilità di ordinare dal tavolo tramite un QR code, che, inquadrato, rimanda all’app proprietaria Burger King. Tutte modalità, queste, che a ogni ordine consentono di accumulare corone e gemme su “Be The King”, il programma Loyalty appositamente pensato per offrire numerosi vantaggi esclusivi. È inoltre disponibile anche il nuovo servizio al tavolo, che permetterà ai clienti di ricevere il proprio pasto comodamente seduti.

Prosegue quindi anche nel 2024, in continuità con lo scorso anno, la crescita dell’azienda su tutto il territorio italiano, dove è presente con 276 ristoranti, 34 dei quali aperti nel solo 2023. Sono oltre 20 milioni gli italiani che scelgono il gusto e la qualità degli ingredienti di Burger King, che, con un’amplissima selezione di prodotti e materie prime, dalla carne di manzo grigliata a fuoco vero alle verdure tagliate a mano ogni giorno e fino alla linea Plant Based, è in grado di soddisfare i gusti e le esigenze alimentari di tutti i propri clienti.