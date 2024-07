"Bus in estate, frazioni dimenticate"

"È sempre la solita storia. In estate, con la chiusura delle scuole, le frazioni soffrono di gravi problemi legati alla riduzione delle corse dei bus. E anche quest'anno i disagi si sono ripresentati puntualmente. Gli abitanti di Gaione, Corcagnano, Vigatto, San Ruffino e Panocchia devono ancora una volta attrezzarsi visto che gli autobus transitano a volte ogni ora e addirittura, nel caso di Panocchia, due ore. Una situazione che crea grossi problemi soprattutto agli utenti anziani del servizio che spesso non guidano più e per i quali l'autobus rimane l'unico mezzo di trasporto escludendo i taxi il cui utilizzo comporta costi elevati. Nel 2021 erano stati introdotti i cosiddetti week bus finalizzati a potenziare il servizio soprattutto nelle frazioni che da molti anni patiscono questi disagi. Quel servizio ha avuto però vita brevissima visto che è stato soppresso da un giorno all'altro all'inizio del 2023. Si era detto che la cancellazione dei week bus era stata determinata dallo scarso utilizzo da parte dei cittadini. In realtà il problema era originato dagli orari delle corse che in pratica, quasi dovunque, erano dei doppioni a pochi minuti di distanza dalle corse dei bus di linea normali. Insomma, una soluzione che deve essere risolta e per questo chiediamo al sindaco e alla giunta di attivarsi su questo fronte affinché le frazioni abbiano pari dignità rispetto alle altre zone della città che godono pienamente del servizio di trasporto pubblico".