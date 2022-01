Busseto: al via il servizio di microraccolta di amianto

E’ attivo a Busseto il nuovo servizio per la micro-raccolta dell’amianto che consente alle utenze domestiche di smaltire gratuitamente piccoli manufatti di amianto. Per micro-raccolta si intende l’insieme delle operazioni di auto-rimozione (smontaggio e confezionamento) di piccole quantità di materiale contenenti amianto, effettuate dal singolo cittadino, trasportate e avviate a smaltimento esclusivamente dal gestore del servizio pubblico.

La Regione Emilia-Romagna, con riferimento all’Azione 6.2.1.3 del Piano Amianto, promuove infatti procedure semplificate per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di Materiale Contenente Amianto (MCA) in matrice compatta, da parte dei cittadini. La finalità è quella di favorire il corretto smaltimento dei piccoli manufatti contenenti amianto presenti nelle abitazioni civili e/o nelle relative proprietà.

“ Il Comune di Busseto – dichiara il Sindaco dott. Stefano Nevicati - ha scelto di aderire a questo progetto al fine di agevolare i cittadini nelle operazioni di smaltimento di piccoli quantitativi di amianto, in forma compatta e non friabile facendosi sostanzialmente carico dei costi di smaltimento. L’accordo con Iren e con Ausl Parma prevede infatti che i costi delle operazioni di smaltimento vengano sostenute dal Comune, in base allo stanziamento annuale reso disponibile dall’Ente”.

"Con questo nuovo servizio - aggiunge l'Assessore all'Ambiente dott. Luca Concari – consentiamo ai cittadini di rimuovere piccoli quantitativi come, ad esempio, il materiale di un vecchio comignolo, le tettoie dei ricoveri per attrezzi da giardino o altri utensili senza sostenere costi. Spesso, infatti, da parte dei cittadini c'è il desiderio di eliminare questi materiali ma l’elevato costo di smaltimento costituisce un forte deterrente. Il Comune, quindi, grazie ad un accordo con Iren ed Ausl di Parma, fornisce ora un contributo concreto ai cittadini per incentivare lo smaltimento di manufatti contenenti amianto”.

Il servizio di ritiro e smaltimento, svolto da Iren Ambiente, è gratuito e dedicato alle sole utenze domestiche, e può essere richiesto dall’intestatario dell’utenza domestica nella quale si intende rimuovere il MCA (Materiale Contenente Amianto). Per accedere al servizio occorre tuttavia compilare un Piano operativo Semplificato ed utilizzare un Kit per la rimozione in sicurezza del materiale. Più specificamente, il POS (Piano Operativo Semplificato) è il documento indispensabile da consegnare all’AUSL per poter dare inizio ai lavori ed è ritirabile presso gli uffici AUSL oppure scaricabile via web dal sito dell’AUSL. Il KIT è l’insieme dei dispositivi e materiali necessari alla rimozione e confezionamento in sicurezza del rifiuto.

I quantitativi che è possibile “micro-raccogliere” dipendono dal tipo di manufatto e non possono eccedere limiti prefissati dalle linee guida. Questi quantitativi sono riferiti all’anno solare. Gli interventi di rimozione della stessa tipologia (ad esempio tettoia in lastre) non possono essere frazionati e conferite in più annualità.

Per maggiori informazioni sulle operazioni di auto-rimozione ci si può rivolgere all’Ufficio Ambiente del Comune di Busseto ( tel.0524/931750 - 0524/931720, email: minardi@comune.busseto.pr.it - saiani@comune.busseto.pr.it) e all’ufficio AUSL territorialmente competente. Maggiori informazioni sono pubblicate anche sul sito del Comune di Busseto https://www.comune.busseto.pr.it/tag/ambiente



Per informazioni, richieste, segnalazioni relative alla prenotazione del ritiro, si può contattare il numero verde di Iren Ambiente 800 212607 Servizio Customer Care Ambientale, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00 oppure inviare una e-mail a ambiente.emilia@gruppoiren.it