Buyer internazionali del Turismo culturale alla scoperta di Parma

­Fino al 29 ottobre sono attesi in Emilia 40 buyer internazionali del mondo dell’arte e della cultura.

Oltre a partecipare alla 1° Borsa del Turismo “Cities Emilia-Romagna”, che si terrà a Bologna, i 40 tour operator, provenienti da varie parti di Europa e Usa seguiranno un educational tour nel centro storico di Reggio Emilia - con la “Sala del Tricolore”, a Parma, con la Cattedrale nella medievale Piazza Duomo, per poi trasferirsi a Piacenza, per la visita al suo nucleo storico, con il complesso di Palazzo Farnese, i Musei Civici e la Cattedrale.

Il tutto organizzato e voluto da APT Servizi Emilia-Romagna, con le 3 Destinazioni Turistiche Regionali, Confcommercio e Confesercenti Emilia-Romagna.

«Cities Emilia-Romagna è un'ottima iniziativa per far conoscere città e luoghi ai turisti stranieri – commenta Cristiano Casa, presidente di Visit Emilia - Poter pertanto mostrare i nostri straordinari tesori a questi buyer internazionali è sicuramente un’eccellente opportunità per seminare con il chiaro obiettivo di raccoglierne i frutti incrementando le presenze turistiche già a partire dal prossimo anno. A fine 2022 dovremmo raggiungere i numeri pre-covid del 2019 per poter poi continuare a crescere negli anni successivi».

Per info: www.visitemilia.com

