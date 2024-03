"C'è del turismo: alberghi prenotati al 60%"

Dalla Pilotta al Battistero, passando per il Duomo e la centralissima Piazza Garibaldi. Le strade del centro, malgrado la pioggia che ha caratterizzato la domenica di Pasqua, sono state abbastanza popolate da curiosi e visitatori venuti da diverse parti d'Italia. Locali con parecchi clienti, alberghi pieni al 60%. Il ponte di Pasqua ha inaugurato a tutti gli effetti la stagione turistica, come confermano le parole del presidente di Federalberghi Parma, Emio Incerti: "In città c'è del movimento, diciamo che non siamo ancora nel pieno ma come inizio possiamo considerarci soddisfatti. C’è del turismo, si può dire. Si consideri che almeno un 60% delle camere di albergo sono state prenotate in città. Si tratta ancora di un 'turismo italiano'. Quello estero tende a scegliere altre mete, generalmente in questo periodo dell'anno. Non c'è il grande evento, tanta gente è andata all'estero, ha scelto mete calde. Ma già dai prossimi ponti, quello del 25 aprile e quello del 1° maggio, contiamo di essere più pieni, diciamo così. Siamo comunque soddisfatti. Nonostante il maltempo, tanta gente ha scelto la città di Parma per passare due giorni in completo relax, potendo ammirare le meraviglie di una bella città d'arte".