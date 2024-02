C'è il bando per l’accreditamento degli enti per la gestione dei Servizi Estivi

È aperto il bando per l’accreditamento di Enti, Ditte, Associazioni per la gestione dei Servizi Estivi 2024 rivolti a bambine e bambini, a ragazze e ragazzi dai 3 ai 14 anni (17 anni in caso di disabilità certificata L.104/92). Possono partecipare i soggetti interessati con sede nel territorio del Comune di Parma che sono in possesso dei requisiti professionali e tecnico-organizzativi indicati nel bando. I soggetti accreditati saranno inseriti in un albo di fornitori legittimati alla gestione dei Servizi Estivi valido fino al 2028 e che potrà essere modificato e integrato ogni anno. L’accreditamento è una forma di gestione che promuove la centralità del cittadino e la sua libertà di scelta ed è volta a garantire un elevato livello qualitativo dei Servizi Estivi. Nei centri estivi accreditati i cittadini potranno utilizzare eventuali agevolazioni, sia regionali sia comunali.

La domanda deve essere presentata esclusivamente on-line, con SPID o CIE/CNS, entro le ore 12 del 16 marzo 2024.

Gli interessati possono inoltrare domanda accedendo a questa pagina:

https://servizi.comune.parma. it/rwe2/module_preview.jsp? MODULE_TAG=ESTIVI_ACCREDITO

Per delucidazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Contact Center del Comune di Parma, al numero di telefono 0521.40521 o all’indirizzo contactcenter@comune.parma.it , oppure si può scrivere all’indirizzo e-mail servizi.estivi@comune.parma.it Tutti i dettagli e le informazioni sono disponibili nel bando pubblicato sul portale istituzionale, nella sezione Servizi>Educazione e formazione>Bando per l'Accreditamento di enti per la gestione dei servizi estivi - Estate 2024.