C'è la competizione paraciclistica handbike: come cambia la viabilità

Domenica 5 Giugno dalle 10.30 alle 11.45 circa, la Scuola Ciclismo Parma ASD e con il patrocinio del Comune di Parma, organizza la competizione di paraciclismo di specialità Handbyke, valevole quale tappa del campionato italiano per società Handbike, nonché prova unica di campionato regionale Handbike individuale, su tracciato chiuso al traffico con partenza in Piazza Garibaldi ed a seguire lungo: Strada della Repubblica, Piazzale Vittorio Emanuele II, Viale San Michele, Piazzale Risorgimento, Stradone Martiri della Libertà, Viale Berenini, Viale Basetti, Viale Toscanini, Strada Mazzini, Piazza Garibaldi (arrivo). Saranno possibili eventuali disagi per la circolazione stradale.

Piazza Garibaldi lato Sud: Restringimento di carreggiata (operazioni di allestimento e disallestimento): Strada della Repubblica, rotatoria Piazzale Vittorio Emanuele II (consentito solo transito da Viale Pier Maria Rossi a Via Emilia Est e Viale Tanara e da Via Emilia est in Viale Tanara), Viale San Michele, rotatoria Piazzale Risorgimento (consentito solo transito da Via Torelli in Viale Partigiani d’Italia e in Viale Pier Maria Rossi e transito da Viale Partigiani d’Italia in Via Pier Maria Rossi), Stradone Martiri della Libertà, Viale Berenini, Viale Basetti, Viale Toscanini, Strada Mazzini, Piazza Garibaldi.

Destituzione delle corsie preferenziali di Viale Toscanini e Viale Mariotti e contestuale spegnimento del sistema di rilevamento elettronico dei transiti. Spegnimento del sistema di rilevamento elettronico dei transiti in Borgo Tommasini/Via N. Sauro. Spostamento dell’attuale area di stazionamento taxi di Strada Mazzini in Strada Garibaldi.

L’Azienda TEP SpA provvederà alla deviazione dei bus interessati dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza.