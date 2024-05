Caccia, il calendario: ai cinghiali si spara fino alle 24

Via libera in commissione al calendario venatorio 2024-2025 della Regione Emilia-Romagna. Un programma "in linea" con quello dell'anno scorso, sottolinea l'assessore regionale all'Agricoltura, Alessio Mammi. L'apertura della nuova stagione è prevista il 15 settembre con chiusura il 20 gennaio (per beccaccia e zavola c'è tempo invece fino al 30 gennaio). Si potrà cacciare da un'ora prima dell'alba e, per contrastare la diffusione della peste suina africana, ai cinghiali sarà consentito sparare fino alle 24 (ma solo con strumentazione ottica). Dal 2 ottobre al 30 novembre saranno introdotte anche due giornate aggiuntive per la caccia di appostamento alla fauna migratoria. Tra le specie cacciabili era stata inserita anche la tortora, ma il ministero dell'Ambiente ha chiesto di toglierla perché a rischio scomparsa. E la Regione si è adeguata. "Ma chiederemo spiegazioni", afferma l'assessore. Prevista anche una app per il tesserino elettronico, con blocchi automatici una volta raggiunto il numero di capi previsti. "La bozza ai consiglieri è analoga al calendario 2023-2024 tranne la chiusura della caccia a beccaccia e zavola- spiega Mammi- prevedeva già il prelievo di venaglione e moretta, che sono state inserite nella stagione venatoria dopo l'approvazione del calendario 2023.

È stata usata come base quello del calendario approvato nel 2023, una proposta ritenuta rispettosa delle indicazioni tecniche e scientifiche dei calendari precedenti e delle osservazioni pervenute. Il calendario è soggetto al parere obbligatorio, ma non vincolante, di Ispra e si può derogare, ma serve la motivazione. Il parere Ispra è stato recepito". Contro il calendario si esprime Fdi. E una bocciatura su tutta la linea arriva anche dalla consigliera Giulia Gibertoni del gruppo Misto Il nuovo calendario venatorio dell'Emilia-Romagna ricalca quello dell'anno scorso, che già "era pessimo- attacca Gibertoni- l'impressione è che si un fastidio nel confrontarsi con Ispra. La Giunta dimostra di essere legata al passato e di non cogliere le opinioni dei cittadini contrari alla caccia". Per l'ex M5s, poi, la caccia alla fauna acquatica andrebbe chiusa il 9 gennaio, ma la Regione "regala ai cacciatori un mese in più". Infine, sulla peste suina "la Regione aumenta la diffusione del virus con la caccia al cinghiale, che come è stato dimostrato è uno dei mezzi di diffusione. La Psa circola anche in presenza di pochi animali e quindi non serve la strage di cinghiali. Occorre sospendere la caccia al cinghiale e intervenire sugli allevamenti estensivi". Anche secondo Silvia Zamboni di Europa Verde, per quanto riguarda la peste suina "i cacciatori sono parte del problema". Più in generale, per i Verdi i giorni di caccia andrebbero ridotti. Inoltre, "è positivo l'uso del tesserino elettronico, ma rispetto al conteggio degli animali abbattuti ha il limite che sabato e domenica nessuno controlla".

Il Pd invece condivide "pienamente" il calendario, sostenendo che sia "sbagliato ridurre il tema della peste suina a una battaglia tra cacciatori e agricoltori. L'assessore incontri le categorie per combattere la Psa che riguarda anche altri settori economici, come il distretto del prosciutto di Parma e il turismo". Secondo i dem, poi, è "pericoloso" che ancora oggi non ci sia "una sentenza del Tar sul vincolo o meno del parere dell'Ispra". Rete Civica, infine, segnala differenze tra territori a causa della gestione delle Polizie provinciali. Ad esempio, quella di Bologna "consente l'arrivo di cacciatori da Ferrara, ma non il contrario. Serve un'omogeneità