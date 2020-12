Cadute sul ghiaccio: una cinquantina di persone al Pronto Soccorso

Dopo l'intensa nevicata di lunedì 28 dicembre, che ha provocato numerosi disagi alla circolazione stradale dei veicoli, ieri è stato il giorno del ghiaccio. Nelle strade interne e sui marciapiedi infatti si sono formati strati di ghaccio e vere e proprie lastre. In conseguenza della presenza del ghiaccio molte persone sono cadure e si sono presentate al Pronto Soccorso per le cure mediche: nella solo giornata di ieri, 29 dicembre, ci sono stati una cinquantina di accessi solo per le cadute provocate dal ghiaccio.