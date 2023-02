Caffè del Prato, prorogato il bando per la concessione dei locali

C’è tempo fino al 15 febbraio per presentare la propria proposta per la gestione dei locali del Caffè del Prato in piazzale San Francesco 1.

È stato prorogato il bando del Comune, consultabile sul sito di Parma Infrastrutture S.p.a. al link https://parmainfrastrutture.tuttogare.it/gare/id73596-dettaglio, per la conduzione dei locali situati all’interno di Palazzo Cusani - Casa della Musica, da destinarsi a servizi di somministrazione di alimenti e bevande, oltre che a iniziative culturali e di intrattenimento.

L’assegnazione avrà durata di 5 anni, con eventuale possibilità di rinnovo per ulteriori 4. La scadenza per la presentazione delle offerte è mercoledì 15 febbraio 2023 alle ore 12. Per ogni ulteriore chiarimento o richiesta di sopralluogo è possibile inviare comunicazione a parmainfrastrutture@pec.it o contattare il numero: 0521/031745.