Caffè a un euro (e anche meno): ecco i bar dove si paga ancora con una sola moneta

Il prezzo del caffè è aumentato, anche a causa del rialzo generalizzato dei costi di gestione di un locale e delle materie prime. Parma è tra le dieci città in cui una tazzina costa di più. Secondo l'Osservatorio Prezzi, che si basa su dati Istat, in media nella nostra città il caffè costa 1.21 euro, di piu di città come Bologna e Milano. Ma anche nella nostra provincia è possibile trovare locali in cui il caffè costa ancora un euro, o anche 90 centesimi.

Uno dei locali più conosciuti dove il caffè costa ancora un euro è l'Ostemagno, il locale che si trova nel centralissimo Piazzale della Pace, all'angolo con via Carducci. Qui è possibile gustare un ottimo caffè pagando con una sola moneta. Anche al bar degustazione Giacomo, in borgo Angelo Mazza - sempre in pieno centro - il caffè costa ancora un euro. Durante un giro nel nostro centro storico, quindi, non è impossibile fermarsi al bar e trovare un caffè ad un euro. Questi sono solo due esempi.

Spostandoci nella zona della stazione possiamo trovare il bar stazione a Parma, che si trova sotto i portici in piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Da Bobo e Roxy il caffè si può ancora trovare ad un euro. Poi, sempre a Parma, c'è il circolo Indomita in via Alcide de Gasperi, e altri circoli in Oltretorrente, come per esempio il Pedale Veloce e l'Aquila Longhi.

Spostandoci nella zona del quartiere Molinetto nel bar vicino alla farmacia di via Baganza il caffè costa addirittura meno di un euro: per un tazzina il costo è di 90 centesimi. Anche al bar tabacchi di via Toscana il caffè si paga ancora con una sola moneta. Per quanto riguarda la provincia ci sono numerosi locali in cui il caffè costa ancora un euro.

A Collecchio, nel bar pasticceria in piazza, il costo di una tazzina di caffè non ha superato l'euro. Così come al bar che si trova all'interno del Centro commerciale di Collecchio. Anche al bar salumeria Borella, che si trova a Stradella di Collecchio si può gustare un buon caffè pagando con una sola moneta.