Cagliari, Malta e ora anche Palermo: Ryanair annuncia le rotte per l'estate 2023 su Parma

Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa, ha annunciato oggi, 2 febbraio, il proprio operativo per l'estate 2023 da Parma con 3 rotte (c'erano già Cagliari e Malta), tra cui un nuovo collegamento nazionale per Palermo.

I cittadini e i visitatori di Parma possono ora prenotare una vacanza estiva su Ryanair.com e approfittando delle tariffe più basse di Ryanair, inclusa questa nuova rotta da/per Palermo per l'estate 2023.

Mauro Bolla, Country Manager di Ryanair per l'Italia, ha dichiarato: "Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo per l'estate 2023 da Parma, con una nuova entusiasmante rotta per Palermo, offrendo ai cittadini e ai visitatori di Parma una scelta ancora più ampia per le loro vacanze estive alle tariffe più basse d'Europa". Non vediamo l'ora di accogliere i viaggiatori a bordo dei nostri voli da/per Parma quest'estate: Ryanair continua a garantire più traffico, connettività e tariffe più basse rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea per l'Italia."