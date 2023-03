Calano le temperature del week end: nel parmense domenica arriva la pioggia

Progressivo cambio della circolazione previsto sull'Italia per il weekend delle Palme, complice il transito di aria più fredda di estrazione artica che porterà un generale calo delle temperature, venti in rinforzo e instabilità sparsa su molte regioni. Sull'Emilia Romagna - come sottolineato da Stefano Ghisu, meteorologo di 3bmeteo.com - noteremo un venerdì stabile, caratterizzato da nuvolosità irregolare, spesso compatta, in un contesto asciutto. Isolate deboli precipitazioni confinate ai crinali appenninici. Segue un sabato transitorio, con tempo ancora stabile e in prevalenza soleggiato sull'Emilia centro-occidentale, mentre maggiore variabilità interesserà le aree appenniniche e la Romagna, con possibilità per brevi rovesci diurni anche a carattere temporalesco; precipitazioni che potranno interessare le città di Forlì, Cesena e Rimini.

Temperature massime miti, valori entro 20-22°C in pianura. Peggiora nel corso di domenica 2 aprile, con precipitazioni più probabili lungo l'Appennino, sull'Emilia centro-orientale e sulla Romagna; piogge previste sulle città di Rimini, Cesena, Forlì, Imola, localmente tra Ravennate, Ferrarese e Bolognese, ed isolatamente entro sera tra Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza (evoluzione che necessità di conferme). Temperature in calo specie dalla sera, massime entro 18-20°C. Venti moderati da Nordest. Segue un inizio di settimana caratterizzato ancora da una circolazione fredda e a tratti instabile, con possibilità per qualche pioggia ad ora più probabile su Appennino e Romagna; clima freddo con temperature massime molto contenute e venti moderati-tesi da Nordest. Evoluzione ancora incerta per Pasqua, seguiranno aggiornamenti.