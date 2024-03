Calcio paralimpico: sabato 16 marzo a Sala Baganza

Calcio paralimpico protagonista a Sala Baganza. Sabato 16 marzo, sui campi del Centro sportivo “Marco Federici” verranno disputate tre partite di

secondo e terzo livello del campionato regionale FGCI-DCPS. A scendere in campo saranno lo Special Dream Team Piacenza, il San

Prospero – Sassuolo for Special, il Bibbiano San Polo, il Bologna senza Barriere e, naturalmente, i padroni di casa del Real Sala Baganza guidati da

Mister Rossi, la squadra formata dagli atleti e le atlete dei comuni dell’Unione Pedemontana Parmense, nata da un progetto realizzato dalla società

sportiva salese, fortemente voluto dal presidente Claudio Guareschi e sostenuto da Azienda Pedemontana sociale e Comune di Sala Baganza.

Protagoniste del primo match di Livello 3, che inizierà alle ore 15, saranno le squadre di Bibbiano e Sala Baganza. Il secondo, di Livello 2 con calcio

d’inizio alle 16.30, vedrà impegnate San Prospero – Sassuolo e Piacenza, mentre alle 16.45 scenderanno in campo ancora il Real Sala contro il team

bolognese. Quella di domenica sarà una giornata particolare, dedicata al recupero di partite che non si sono potute disputare e che eccezionalmente verranno giocate a Sala Baganza. Ingresso libero e gratuito.