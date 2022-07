A Parma in arrivo 40 gradi: da mercoledì caldo torrido e niente piogge per due settimane

Il caldo di queste settimane nonè bastato. Parma e la sua provincia si apprestano ad affrontare temperature ancora più torride, che molto probabilmente toccheranno i 40 gradi. Mercoledì infatti arriva un nuovo anticiclone africano e le temperature saliranno ancora di più. Come se non bastasse, non ci saranno piogge per le prossime due settimane.

Dunque Parma nella morsa del gran caldo e i consigli degli esperti diventano fondamentali per ammortizzare gli effetti delle temperature torride: bere molto, evitare di uscire o fare sport nelle ore più calde, tenere il condizionatore alle giuste temperature, quindi mai troppo freddo.