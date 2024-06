Dopo l'alluvione arriva il caldo africano: a Parma oltre i 35 gradi

Nel corso della giornata di sabato 29 giugno a Parma si toccheranno i 35 gradi. Un'ondata di caldo africano che arriva a pochi giorni da quella di maltempo che ha investito numerose aree della nostra provincia, provocando danni per milioni di euro, allagamenti e forti problemi di viabilità. Le previsione di 3BMeteo parlano di tre giorni, quelli del weekend di forte caldo. La perturbazione che tornerà al Nord non dovrebbe toccare l'Emilia-Romagna. Nel Parmense tra venerdì e domenica sono previste temperature in media sopra i 30 gradi.