Caldo: ecco quando a Parma arriveremo a 40 gradi

Tra lunedì 15 e mercoledì 17 luglio a Parma si sfioreranno i 40 gradi. Secondo le previsioni di 3bMeteo infatti nella nostra città, dopo un week end che vede come temperature massime i 36 gradi tra sabato 13 e domenica 14 luglio, arriverà il caldo africano. Se lunedì la temperatura massima sarà di 37 gradi tra martedì e mercoledì si supereranno i 38 gradi, con tendenze verso i 40 nel prossimo fine settimana.

Le previsioni per domenica 14 luglio - A Parma domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4275m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.