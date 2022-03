Calestano: lavori di disgaggio dei massi pericolanti in corso sulla Sp15

Sono in corso i previsti lavori di disgaggio sulla Strada Provinciale 15 nel comune di Calestano. Tramite macchine operatrici supportate da rocciatori specializzati, si stanno rimuovendo i grossi massi che stavano dando segnali di instabilità e che rischiavano di cadere sulla sede stradale. La circolazione stradale non sarà interrotta, tranne nelle fasi in cui avvengono i distacchi di materiale.

Al momento la strada è aperta al transito veicolare, nel luogo dove si svolgono le operazioni, in località Riva dei Preti, si viaggia a senso unico alternato e la circolazione è regolamentata da movieri. Interessati dai lavori di manutenzione anche altri tratti nelle località Armorano e Ravarano, sempre in Comune di Calestano. La conclusione dell’intervento è prevista per la giornata di oggi, venerdì 11 marzo.