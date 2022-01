Dall'impero del latte ai trionfi con il Parma: poi il crack

È morto a 83 anni Calisto Tanzi, l'ex patron della Parmalat e del Parma Calcio. Da grande imprenditore a protagonista di uno dei crack finanziari più noti della storia italiana - "la più grande fabbrica di debiti del capitalismo europeo" secondo gli inquirenti - Tanzi è stato il protagonista indiscusso di un'epoca.

Calisto Tanzi è stato anche il patron del Parma Calcio: dopo averlo acquistato lo ha portato a competere con le big della Serie A. Il Parma di Tanzi ha vinto una serie di trofei tra i quali la Coppa delle Coppe a Wembley nel 1993. Durante la sua gestione, iniziata nel 1990 e conclusasi nel 2003 dopo l'arresto per il crac Parmalat, il Parma ha conquistato anche 3 Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, due Coppe Uefa e una Supercoppa Europea.

Nato il 17 novembre 1938 a Collecchio, diplomato in ragioneria, non prosegui gli studi in seguito alla morte del padre: lo sostituì infatti nella direzione di una piccola azienda familiare di salumi e conserve.

Nel 1961, a soli 22 anni, fondò la sua impresa del latte. Partendo dall'azienda del nonno l'ha trasformata in una multinazionale con oltre 130 stabilimenti in tutto il mondo. Negli anni Novanta la Borsa, poi le acquisizioni, il ricorso al mercato dei titoli e infine il crac.

Nella galassia di Calisto Tanzi girano una serie di società, come Parmatour, Parma Calcio, Odeon Tv, e quando mancano i soldi è la cassa di Parmalat a sborsare liquidi.

Il crac Parmalat e la vicenda giudiziaria

Con la scoperta del crac Parmalat, il 22 dicembre 2003 Tanzi venne iscritto nel registro degli indagati ed arrestato cinque giorni dopo. Tornato libero il 27 settembre 2004, dopo 275 giorni trascorsi tra la prigione e gli arresti domiciliari, venne poi rinviato a giudizio con vari capi d'accusa.

Il 18 dicembre 2008 venne condannato dal Tribunale di Milano a 10 anni di reclusione per aggiotaggio, in relazione alle vicende del crac Parmalat; successivamente, il 26 maggio 2010, la Corte d'appello di Milano confermò la condanna comminata in primo grado.

Il 4 maggio 2011 la Corte di Cassazione confermò in via definitiva la condanna, riducendo tuttavia la pena a 8 anni ed un mese di reclusione per prescrizione del reato. All'indomani del passaggio in giudicato della condanna, la Guardia di Finanza arrestò Tanzi, conducendolo nel carcere di Parma. Dopo circa due anni, a seguito dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute, a Calisto Tanzi sono stati concessi gli arresti domiciliari in ospedale. Il processo "principale", per bancarotta fraudolenta, celebrato presso il tribunale di Parma, si concluse il 9 dicembre 2010 con la condanna a 18 anni di reclusione

Il 23 aprile 2012 la Corte d'Appello di Bologna condannò Tanzi alla pena di 17 anni e 10 mesi di reclusione. Il 7 marzo 2014 la Corte di Cassazione confermò sostanzialmente la sentenza d'appello, salvo lievi riduzioni di pena collegate allo scattare della prescrizione per il reato di associazione per delinquere: in particolare, per Tanzi la condanna definitiva fu dunque di 17 anni e 5 mesi di reclusione, da sommare alle ulteriori condanne subite da Tanzi per le altre vicende relative al crac Parmalat.

Procedimento per il crac di Parmatour

Il 20 dicembre 2011 il tribunale di Parma ha condannato Calisto Tanzi alla pena di 9 anni e 2 mesi di reclusione per il filone del processo relativo al crac di Parmatour, holding di tour operator del gruppo di Collecchio.