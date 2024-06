Cambio ai vertici della Uil Parma

Si è svolto nei giorni scorsi a Parma all’hotel Parma & Congressi il Consiglio territoriale della uil Emilia-Romagna sedi di Parma e di Piacenza, alla presenza del segretario regionale Marcello Borghetti. In quell’occasione, il coordinatore territoriale Mario Miano, da molti anni alla guida della UIL parmense, ha annunciato l’intenzione di rinunciare all’incarico. Quale sostituto è stato designato dalla Segreteria Regionale Uil Emilia Romagna, il Segretario Generale della Uiltrasporti Emilia Romagna Fabio Piccinini, che manterrà la posizione attuale e svolgerà dunque entrambi gli incarichi. Nel tracciato della regionalizzazione già completata per la CST Uil di Parma in sinergia con la struttura regionale confederale regionale, Piccinini avrà il compito di rafforzare l’unità politica ed organizzativa della Uil su tutto il territorio parmense. Miano, in confederazione dal 1990, è stato anche segretario Regionale della Uil bancari, membro del Cda del fondo pensioni del personale Unicredit e membro del Cda di APA gruppo Unipol di Parma. Per la sua lunga carriera è stato al centro di molti elogi e ringraziamenti. Miano resterà comunque nell’Esecutivo regionale. Durante il dibattito si è registrato un bel confronto sulle tante battaglie aperte dalla Uil per una società più giusta, a partire dal contrasto al precariato, che colpisce tanti giovani che ricevono offerte di lavoro vergognose che fanno bene a rifiutare!

La Uil ha lanciato una campagna nazionale “No ai lavoratori fantasmi”. E’ stato sollevato più volte il problema dei salari, del recupero del potere d'acquisto; la proposta Uil è che occorre sostenere il rinnovo dei CCNL e dei contratti integrativi, per questo il Governo potrebbe fare qualcosa di più come detassare gli aumenti contrattuali invece che concedere l'ennesimo condono preventivo. Si è poi discusso di sicurezza e della battaglia zero morti sul lavoro; muoiono 1041 persone in un anno e ci sono 500 mila infortuni, qualcosa non va e non si può fare finta di niente. La Uil nazionale sta portando in molte piazze italiane una distesa di bare di cartone tante quante sono le morti sul lavoro, per scuotere le coscienze su questo dramma. Lavoro e morte non devono mai incontrarsi ! Altri temi trattati sono stati: le politiche industriali, l’ innovazione tecnologica, l’ intelligenza artificiale e di un fondo sovrano europeo che accompagni la transizione produttiva. E’ stata espressa preoccupazione per un’Europa che reintroduce un patto di stabilità che ha il sapore delle vecchie e fallimentari politiche di austerità. Da questo punto di vista la Uil ritiene fondamentale la difesa della sanità pubblica e una riforma definitiva della previdenza. Infine si è chiesto con forza una legge sulla rappresentanza per riconoscere il ruolo delle organizzazioni sindacali realmente rappresentative e per rafforzare la contrattazione di qualità.