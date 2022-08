"Cammina che ti passa": a Fidenza torna "Reconnect fitwalk"

Liberarsi dallo stress e disconnettersi dalla tecnologia attraverso l’attività fisica a contatto con la natura è l’obiettivo di “Reconnect fitwalk”, l’iniziativa promossa dal Servizio dipendenze patologiche del distretto di Fidenza dell’Azienda Usl insieme al Comune di Fidenza e a Uisp – Sport per tutti. Il via è sabato 10 settembre con ritrovo al parcheggio dell’Ospedale di Vaio alle 8.45. Il programma prevede una camminata di 8 km e una seduta di ginnastica con l’utilizzo del metodo yoga con rilassamento finale (per questa attività è necessario portare un materassino personale). L’iniziativa è gratuita ed aperta a tutti, fino all’esaurimento dei posti disponibili: 60 per la camminata e 30 per la ginnastica. E’ necessaria la prenotazione, inviando il proprio nome, cognome e data di nascita all’indirizzo email atletica@uispparma.it entro venerdì 9 settembre. Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico della Uisp 0521.707411. “Reconnect fitwalk” è organizzato in collaborazione con Asp distretto di Fidenza, Ufficio di Piano distretto di Fidenza, Unità di strada dell’Azienda Usl e cooperativa Eidè. L’evento è inserito nell’ambito del “Francigena Fidenza Festival dei Cammini d’Italia e d’Europa”.