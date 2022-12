Guadagnare insieme salute ritorna con una camminata tra i parchi cittadini

Camminare in compagnia rigenerando corpo e mente tra i parchi cittadini, per godere dell’aria fresca d’inverno accompagnati dai tecnici educatori di UISP Parma. Il prossimo 17 dicembre ritorna l’iniziativa “Guadagnare insieme salute”, con una camminata dedicata alla riscoperta delle principali zone verdi di Parma: il Parco Ducale ed il Parco della Cittadella. Azienda Usl, Comune di Parma e UISP sport per tutti organizzano questo nuovo evento; la partecipazione è gratuita ed aperta a tutti, ma è necessaria l’iscrizione entro le ore 13 di giovedì 15 dicembre all’indirizzo e-mail segreteria@uispparma.it . L’appuntamento è per sabato 17 dicembre, ore 9.45, all’ingresso del Parco Ducale sul lato di via Kennedy: la partenza è prevista per le ore 10, con una merenda finale offerta al termine della camminata.

E’ un’iniziativa nell’ambito del progetto “Non è un gioco” dei Piani di Zona del distretto di Parma, cui partecipano anche Comunità Betania, Fondazione CEIS onlus e Associazione Liberamente.