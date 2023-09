Campagna per il volontariato culturale, bufera sul Comune di Parma: "E' sfruttamento di lavoro gratuito"

E' bufera sul Comune di Parma per la campagna per il reclutamento di volontari in campo culturale denominata 'Io Amo' lanciata dal Csv Emilia-Romagna in collaborazione con l'Ente pubblico, nell'ambito del progetto Mi impegno a Parma. L'iniziativa è stata lanciata nei giorni scorsi e in giro per la città sono presenti dall'11 settembre i manifesti. La campagna presenta il volontariato culturale attraverso quattro soggetti: “Io amo i gioielli di famiglia”, “Io amo il lato oscuro”, “Io amo i privilegi” e “Io amo mettermi in mostra”.

Le prime immagini pubblicate sui social hanno scatenato molti commenti contrari all'iniziativa. L'accusa, rivolta al Comune, è di utilizzare il volontariato culturale al posto di figure professionali retribuite del settore culturale. Ecco la lettera aperta dell'associazione Mi Riconosci? al Comune di Parma.

LA LETTERA APERTA - "In questi giorni, sia a livello nazionale che regionale, sono arrivate a Mi Riconosci? numerose segnalazioni riguardo la campagna Io Amo Parma, lanciata da “Mi Impegno a Parma” e sponsorizzata dal Comune di Parma, per la ricerca di volontari da impiegare in ambito artistico-culturale.

La campagna ci appare problematica sotto più punti di vista. Il massiccio ricorso al volontariato non è purtroppo una novità nel settore ed è ormai ampiamente sdoganato, complice il fatto che alcune delle principali manifestazioni culturali del Paese (come ad esempio la Capitale italiana della Cultura, da cui è nato il progetto “Mi Impegno a Parma”) si reggono in gran parte proprio sul volontariato culturale, legittimando la prassi. È tuttavia abbastanza sorprendente che l'amministrazione comunale di una città come Parma scelga di appoggiare tali iniziative, avallando tra l'altro un linguaggio e delle scelte di marketing così esplicitamente escludenti e classiste.

Riguardo la replica social del vicesindaco Lorenzo Lavagetto, il quale dichiara che non è in atto alcun processo di “reclutamento alternativo” ed evidenzia come il volontariato possa coesistere con il lavoro integrandosi ad esso, sottolineiamo comunque che promuovendo l'affidamento di decine di mansioni a volontari non pagati si ripropone e si rafforza, ancora una volta, l'idea secondo cui la Cultura sia un passatempo al quale ci si dedica nel tempo libero e non una professionalità da retribuire e da affidare a professionisti/e con formazione ed esperienza specifici a seconda dei compiti da svolgere. In nessun altro ambito un così ampio reclutamento di volontari – intorno ai 30 posti a seconda del caso, numeri che non fanno pensare a una presenza accessoria e occasionale in un settore già di per sé notoriamente problematico dal punto di vista occupazionale – sarebbe considerato una buona pratica.

L’organizzazione di una mostra o di un evento e la gestione degli aspetti relativi, la creazione di percorsi di visita e lo svolgimento di visite guidate, gli aspetti legati alla valorizzazione pubblica del patrimonio che interessano la fruibilità, la comunicazione, la fotografia, il marketing, il social media managing sono attività che richiedono le qualifiche e le competenze proprie delle figure formate appositamente per assumere tali ruoli in ambito artistico-culturale, alle quali va riconosciuto un adeguato inquadramento professionale. Non comprendiamo inoltre come mai la cittadinanza (e il suo coinvolgimento nella Cultura) sia ricordata quando bisogna impiegarla come forza-lavoro gratuita con il volontariato, invece che come destinataria di politiche che portino piuttosto i cittadini a fruire dei servizi culturali, rinsaldando così il legame tra comunità e patrimonio.

A lasciarci sgomenti è poi il tono della campagna. La Cultura viene svuotata del suo carattere di diritto universale appartenente a tutti/e per trasformarsi in una sorta di “privilegio elitario”: le prime file di un concerto, l’accesso a sale di palazzi chiusi, l’ingresso a mostre sono presentati come un pass esclusivo in possesso di coloro che possono permettersi di prestare forza-lavoro gratuita per garantire la fruizione e lo svolgimento delle stesse, in mansioni che richiedono tempo e competenze, senza vedersi riconosciuti né l’uno né le altre. Ma chi può permettersi di non vedersi riconosciuti il tempo investito nella valorizzazione della Cultura e le proprie competenze professionali, acquisite dopo anni di studi? Forse chi si trova nella posizione (economica) di non aver bisogno di un compenso o di uno stipendio per potersi “dedicare” alle iniziative culturali? Il tutto è poi accompagnato da una retorica che fa leva, ancora una volta, su entusiasmo, bellezza e grandi opportunità – parole che rievocano un certo immaginario legato alla Cultura e che puntano a toccare precisi tasti emotivi di quella concezione secondo cui l’arte e il patrimonio culturale sono qualcosa che ha a che fare più con il concetto di passione che con quello di professione.

Con la scelta di presentare, in chiave positiva, l’accesso alla Cultura e le possibilità della sua fruizione come qualcosa di esclusivo e privilegiato, da invidiare a chi se lo può permettere, ci si allontana drasticamente dal principio costituzionale che vede nel patrimonio culturale un bene che appartiene alla collettività e un diritto di cui tutti/e, a prescindere, devono poter godere indistintamente. Il fatto che la campagna sia stata oggetto di critica e indignazione da più parti proprio a causa del messaggio espresso, giudicato quantomeno di cattivo gusto nell’accostare la “bellezza” del lavoro gratuito ad una percezione della Cultura come lusso, conferma le nostre preoccupazioni.

Non è questa l’idea di Cultura per cui ci battiamo ogni giorno. E non è questa l’idea di Cultura che pensiamo per la nostra regione, l’Emilia-Romagna. Ci uniamo alle critiche di tanti professionisti e professioniste, cittadini e cittadine invitando il Comune di Parma a riconsiderare il suo appoggio a tale iniziativa. Da parte nostra, siamo disponibili a dialogare con lo stesso per favorire azioni che vadano in direzione diametralmente opposta a quella che, purtroppo, ci sembra emergere da questa campagna"

Potere al Popolo: "Che orrore profondo accostare l'idea di cultura a quella di privilegio"

"Parma capitale della cultura. Parma dei teatri. Parma del Festival Verdi. Parma che gli anziani agli angoli delle strade cantavano l'opera. Parma del corso di laurea in Beni Culturali. Parma che si fa vanto della sua bellezza. Parma che lancia due eventi, 3 manifesti in centro, qualche gadget, l'occasione per i selfie da postare sui social, e l'illusione del privilegio di poter lavorare gratis per stare un passo davanti agli altri, in prima fila.

Che orrore profondo accostare l'idea di cultura a quella di privilegio. Anni di lavoro, battaglie e sforzi per ribadire che la Cultura è tale se accessibile, se fruibile dalla cittadinanza e non solo da un élite. E il Comune cosa ci propone? Una campagna di reclutamento di forza lavoro non retribuita incentrata sul claim, su parole come: privilegio, mettersi in mostra, stare al centro dell'attenzione. Alimentando l'ossessione per l'apparenza a discapito della sostanza. Una campagna talmente sbagliata, sotto così tanti aspetti, che non si sa da dove cominciare. "La cultura rende liberi"... E il lavoro? Echi terribili.

E, parlando di lavoro, è nell'attualità il dibattito sul salario minimo, fondata sull'idea che un compenso degno sia dovuto in ogni lavoro, anche quello in ambito culturale. Lavoratori e lavoratrici della cultura, sono lavoratori. Persone che hanno studiato, si sono formate, hanno investito tempo e risorse per sviluppare competenze e si sono altamente specializzate. E tutto questo deve essere riconosciuto, valorizzato, retribuito. Fare volontariato non può e non deve diventare un tamponare le carenze di investimenti seri da parte delle istituzioni. Che invece magari usa i soldi per campagne vergogne come questa, o anche qui il lavoro lo ha fatto un volontario? Fare volontariato deve essere un'esperienza di condivisione di un progetto, non un becero sfruttamento basato sull'approssimazione.

Le attività culturali e socio assistenziali, altro ambito in forte sofferenza, devono poter avere una loro autonomia anche economica, non reggersi solo sull'attività volontaria di chi, in qualche modo, può permettersi di farlo. Dobbiamo dire basta, una volta per tutte, a questo svilimento delle competenze, in ogni ambito lavorativo, che porta con sé un decadimento della qualità dell'offerta e anche della sicurezza sul lavoro. Lo vorreste un cardiochirurgo volontario che vi fa un'operazione a cuore aperto nel suo tempo libero? Vorreste personale formato per assistere la vostra sorella disabile o vi basta la buona volontà? Lo mandereste vostro figlio 16enne sulle impalcature a sistemare l'impianto luci di uno spettacolo? Vale la pena rischiare per il "privilegio" di un backstage?

Chiediamo che ad ogni lavoro, ad ogni persona, vengano riconosciuti dignità e valore. Chiediamo investimenti seri e consistenti in progetti culturali che rispecchino un'idea di Cultura frutto di studio e lungimiranza, che vada oltre l'evento appariscente che dura il tempo di uno scatto. Chiediamo che i professionisti e le professioniste del mondo della Cultura, vengano, loro sì, messi in prima fila e retribuiti. Solo allora, potrà essere un piacere avere anche dei volontari di supporto".