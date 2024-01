Le campionesse parmigiane del Pole & Aerial World Cup 2023 in Municipio

L’assessore allo Sport Marco Bosi ha ricevuto oggi in Municipio le atlete parmigiane che sono salite sul podio del “Pole & Aerial World Cup 2023”, il campionato mondiale di pole e aerial organizzato col patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e che si è svolto ad inizio dicembre, al PalaDozza di Bologna.

Tutte le atlete fanno parte dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Fly Fitness Studio ASD di Parma di Michela La Face, presidente e allenatrice, che le ha accompagnate in Municipio. Le campionesse mondiali 2023 sono: Antonia Buzzacchi, Linda Ginesi, Veronica Grosso, Francesca Piscanec e Sofia Selatti che hanno vinto ben due medaglie d’oro, una nella categoria Senior Group Rookies Mixed Aerial Arts e una nella Senior Group Rookies Aerial Hoop; le medaglie d’argento Viola Rozzi e Anna Ranzieri, categoria Mixed Aerial Arts Junior Double Under 14 Rookies, e Antonia Buzzacchi, categoria Mixed Aerial Arts Master 40 Rookies; Alice Scaccaglia che ha ottenuto la medaglia di bronzo nella categoria Mixed Aerial Arts Under 30 Rookies.

L’assessore Bosi si è congratulato con le atlete parmigiane per il successo raggiunto ai campionati mondiali di pole e aerial 2023, medaglie ottenute grazie al costante impegno e all’assiduo allenamento.