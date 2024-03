Comune: 123 candidati per un posto da responsabile comunicazione

Il Comune di Parma ha diffuso l'avviso di un concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di funzionario specialista per la comunicazione istituzionale. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il 21 febbraio 2024. All'avviso hanno risposto 156 persone. Tra questi 123 candidati sono stati ammessi alla prova, tra cui due ammessi con riserva, mentre altri 33 non sono stati ammessi per mancanza dei requisiti richiesti dal concorso.