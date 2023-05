L'opera incompiuta da 100 mila euro che blocca un sentiero naturalistico

Un cantiere abbandonato da 100 mila euro blocca un sentiero naturalistico in una zona di alto pregio naturalistico dell'Appennino parmense. Ci troviamo nel comune di Corniglio, nella zona del ponte del Cogno a quasi mille metri di altezza, un'ora a piedi dalla strada per Lagoni e a tre ore di camminata dalle Capanne di Badignana. Un luogo che gli appassionati di montagna amano tantissimo. Dal ponte del Cogno partono infatti diversi sentieri. Proprio qui c'è un cantiere non ultimato che impedisce di percorrere un tratto di sentiero naturalistico. L'area infatti è recintata ma i lavori sono fermi da tempo.

Gli interventi per la ricostruzione di un tratto di canale derivatore, infatti, avrebbero dovuto concludersi, secondo quanto riportato nel contratto, nel dicembre del 2021 ed invece tutto è fermo. Il cantiere di Enel Green Power era stato avviato il 7 ottobre del 2021, secondo quanto riportato nel cartello di fianco all'area dei lavori. Un piccolo intervento che sarebbe dovuto durare due mesi e che invece si è interrotto, provocando disagi e proteste da parte di chi percorre periodicamente questo tratto. In particolare l'area del cantiere impedisce di percorrere una passeggiata d lungo il viadotto coperto: una sorta di anello di circa 2 chilometri che parte e torna proprio al ponte del Cogno.