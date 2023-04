Cantiere in via Garibaldi: modifiche alla viabilità tra Strada Cavallotti e Borgo Guazzo

Per lavori di riparazione di un tratto fognario in strada Garibaldi nel breve tratto compreso tra strada Cavallotti e Borgo Guazzo, si comunica che da martedì 18 fino a venerdì 28 aprile la strada sarà interessato da un cantiere stradale che comporterà deviazioni sul traffico veicolare di seguito meglio descritte:

Da Martedì 18 fino a lunedì 24 Aprile verrà istituito il divieto di circolazione in prossimità del civ. 32, i veicoli che normalmente percorrono strada Garibaldi diretti verso viale Mentana verranno deviati da apposito piano di segnalamento sul seguente percorso: via Affò, via Verdi direzione viale Bottego, via Borghesi per poi reimmettersi in strada Garibaldi.

Al fine quindi di consentire la predetta deviazione verrà invertito il senso di marcia di via Affò ed istituito il doppio senso di circolazione di via Verdi nel tratto compreso tra via Borghesi e via Affò.

Da martedì 25 Aprile fino a venerdì 28 Aprile si avrà la contrazione del cantiere che però comporterà il senso unico alternato su strada Garibaldi.