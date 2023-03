Cantieri e lavori in via Traversetolo: dal 6 all'8 aprile cambia la viabilità

In via Traversetolo, in prossimità del civico 75, dal 6 all’8 aprile (con possibilità di proroga fino al 14), per la presenza di cantieri interessati nella costruzione di una cameretta di elettricità interrata, si verificheranno alcune modifiche alla viabilità.

Dalle ore 00:00 alle 24, restringimento di carreggiata ed istituzione del senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico.

Dalle ore 07 alle 09 e dalle 17 alle 18 il senso unico alternato sarà regolamentato dai movieri.

Verrà istituito il divieto di fermata su entrambi i lati e il limite massimo di velocità consentita sarà di 30 km/h.