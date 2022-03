Al via i cantieri per la messa a dimora di nuove alberature

Partiranno a breve i cantieri per la messa a dimora di nuove alberature che andranno a sostituire quelle abbattute durante l’anno. I lavori si protrarranno fino al prossimo 15 aprile. In particolare gli interventi riguarderanno le seguenti zone: Parco di via Zucconi, messa a dimora di 11 Ginko Biloba s.p. in sostituzione di Aceri negundi, rimossi quest’autunno ormai morti o a fine vita. Il Ginko Biloba è un albero di prima grandezza definito magico che in antichità veniva piantato vicino ai templi e ai luoghi di culto; viale Villetta, qui verrà piantato il Ginkgo Biloba Var. Saratoga, in sostituzione della Quercia fastigiata che mal si è adattata al luogo, al terreno e al clima; via Manto?va, messe a dimora di Lagerstroemia indica, al posto dei pruni abbattuti perché tutti ormai morti; via Cherchi, messa a dimora di 5 Acer rubrum sun valley.