Dal 12 settembre al via alcuni cantieri stradali: le modifiche alla viabilità

Da lunedì 12 settembre prenderanno avvio cantieri stradali con modifiche alla viabilità: In via Bassano del Grappa dal 12/09/2022 al 26/11/2022, dalle 00:00 alle 24:00 :,rifacimento tubazioni gas-fogna-elettricità, posa polifora elettrica;

Fase 1),Via Bassano del Grappa , da Via Trieste a Via Cividale del Friuli, nei tratti di volta in volta interessati dai lavori:,Istituzione del divieto di circolazione.,Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.,Istituzione di sensi unici alternati nei restanti tratti.

Fase 2)

Via Bassano del Grappa , da Via Cividale del Friuli al civ.28, nei tratti di volta in volta interessati dai lavori:

Istituzione del divieto di circolazione.Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati. Istituzione di sensi unici alternati nei tratti afferenti al cantiere Via Sassari IRETI S.P.A. sostituzione reti acqua e gas;

In via Sassari dal 12/09/2022 al 23/10/2022:

Via Sassari, da Via Brennero a Via Alessandria, nei tratti di volta in volta interessati dai lavori: Istituzione del divieto di circolazione. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati. Istituzione di sensi unici alternati nei restanti tratti.

Restringimenti localizzati di carreggiata sulle intersezioni di Via Sassari con Via Brennero e con Via Alessandria.

In strada Ritorta dal 12/09/2022 al 02/10/2022 sostituzione reti acqua Strada Ritorta, tratto compreso tra il civ.2 ed il civ.40, per i tratti di volta in volta interessati dai lavori: Restringimenti di carreggiata con contestuale istituzione del senso unico alternato

In via Marzaroli dal 19/09/2022 al 18/10/2022, dalle 00:00 alle 24:00: manutenzione rete teleriscaldamento Via Marzaroli – dal civ. 20 all’incrocio con Via Cassio Parmense Istituzione del divieto di circolazione. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.

Spostamento parte del mercato Lubiana il venerdi in via Molossi da Via Cassio a Via Ghidini con istituzione del divieto di circolazione.

Fino al 19/09/2022 in via Paradigna

manutenzione rete del teleriscaldamento

Chiusura alla circolazione Via Paradigna, breve tratto posto tra via Corini ed il civ.11 e dei rami di accesso e di uscita in largo Gambazza (accesso al parcheggio Centro Torri) per manutenzione condotte Teleriscaldamento.

Fino al 16/09/2022 in strada Farnese Vigheffio

manutenzione carreggiata stradale

proroga chiusura alla circolazione tratto stradale da Strada Soncini Pancrazio a Strada di Vigheffio. Dal 12/09/2022 al 17/09/2022, dalle 8:00 alle 19:00, nei tratti progressivamente interessati dai lavori Strada Fontanorio per riqualificazione stradale

Strada Fontanorio

Istituzione del divieto di circolazione.

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.

Dal 14/09/2022 al 16/09/2022, dalle 00:00 alle 24:00 strada Valera:

Intervento urgente di ripristino stradale

Strada Valera di Sopra, tratto compreso tra la rotatoria con via Pini ed il ponte su Cavo via Cava:

Istituzione del divieto di circolazione.