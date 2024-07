Cantine allagate in pieno centro a Parma, in vicolo Grossardi nel quartiere Oltretorrente, dopo le piogge torrenziali della mattinata del 3 luglio. I residenti di alcuni condomini hanno segnalato la presenza dell'acqua ai piani inferiori. Anche in occasione degli altri nubifragi, che si sono verificati in città, diverse cantine del quartiere avevano subito allagamenti.

