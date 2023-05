Cantonieri e assistenti della Provincia a scuola di sicurezza

Si è tenuto ieri, presso il centro di manutenzione di Medesano, il corso di addestramento per la sicurezza nell'utilizzo delle attrezzature per lavori stradali, su iniziativa del Servizio Prevenzione e Protezione e del Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Parma. Il corso, rivolto agli operatori dell’Ente, ha riguardato le procedure e le modalità di impiego di tutte le apparecchiature utilizzate l'installazione per la manutenzione in generale e per l’installazione della segnaletica stradale: trapani, smerigliatrici, imbullonatrici ed attrezzature per gli sfalcio ed il taglio degli arbusti. Erano presenti il Delegato provinciale alla Viabilità Giovanni Bertocchi e per il Servizio provinciale Viabilità il Dirigente ing. Gianpaolo Monteverdi e il geom. Antonio Mesti. Le dimostrazioni relative alle modalità di utilizzo sono state condotte da operatori esperti e le specifiche procedure e gli accorgimenti da adottare al fine di ridurre i rischi di infortuni sul lavoro sono state illustrate dall'ing. Claudio Cattabiani, Responsabile sicurezza dell’Ente. Scopo dell’iniziativa: migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori, in particolare i neo assunti.