Capodanno, il 31 dicembre si balla in piazza Garibaldi al ritmo di un djset

Si terrà anche quest'anno il tradizionale concerto di Capodanno in piazza Garibaldi a Parma. La sera del 31 dicembre in piazza, secondo alcune indiscrezioni, non ci sarà una band rock ma un djset, tenuto da un dj di alto profilo. A breve dovrebbe esseri resi noti i dettagli di una serata che anche quest'anno sarà speciale per tutti i parmigiani e per tutte le parmigiane che decideranno di aspettare il 2024 in piazza, per un brindisi in compagnia di amici e parenti.