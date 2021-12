Capodanno, Pizzarotti: "Festeggiamo ma senza botti"

“A Capodanno facciamo vincere il buonsenso e l’educazione - sottolinea il sindaco Federico Pizzarotti in un post su Facebook - evitiamo di far scoppiare botti che hanno il solo effetto di turbare persone malate e deboli, oltre a spaventare a morte gli animali domestici che vivono insieme a tantissime famiglie. Tutti abbiamo voglia di ritrovare il gusto di una festa che l’emergenza sanitaria ha fortemente ridimensionato, ma facciamolo con misura. Rispettare i più deboli è di sicuro il modo migliore per iniziare il nuovo anno”.

Assieme a tutti i miei colleghi sindaci della provincia di Parma mi rivolgo ai nostri concittadini ribadendo l’importanza di festeggiare l’ultimo dell’anno con buon senso e civiltà, evitando di utilizzare botti che spaventano persone e animali. Ogni anno a noi sindaci ci vengono chieste ordinanze per limitarne l’utilizzo, ma non sono efficaci, non garantiscono una reale soluzione. L’unica vera arma è il buonsenso di ognuno, che invito a utilizzare.

Il massimo impegno è la sensibilizzazione e il passaparola: evitiamo di utilizzare i botti.

È stato un anno difficile sotto tanti punti di vista, me ne rendo conto, perciò ognuno di noi ha tutto il diritto di festeggiare lasciandosi alle spalle questo strano e complesso 2021. Abbiamo tutti bisogno di ricaricare le pile e ripartire con più slancio. È l’augurio che faccio a tutti i miei concittadini: che il 2022 sia un anno che corre verso cose più grandi e migliori".