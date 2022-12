Capodanno ed Epifania sono alle porte: ecco il vademecum per la raccolta dei rifiuti a Parma e Provincia.

Comune di Parma

In occasione delle festività natalizie, per tutte le zone di Parma che prevedono la raccolta dei rifiuti, il servizio di raccolta porta a porta verrà Effettuato regolarmente sia Domenica 1° Gennaio 2023 (Capodanno) che Venerdi 6 Gennaio 2023 (Epifania), come indicato nei calendari distribuiti agli Utenti.

Comuni della Provincia

Negli altri comuni della Provincia, i servizi verranno effettuati come indicato nei calendari distribuiti agli utenti, come segue:

Venerdi 6 Gennaio 2023: verranno raccolti residuo e carta e, ove presente, Vetro/plastica/barattolame. Non sarà raccolta la frazione organica.

I calendari distribuiti agli utenti sono sempre consultabili attraverso il sito https://servizi. irenambiente.it

I centri di raccolta, il Punto Ambiente di strada S. Margherita a Parma ed il numero verde servizi ambientali 800-212607 rimarranno chiusi sia Domenica 1/1/2023 che Venerdi 6/1/2023, mentre il Punto Ambiente di strada S. Margherita di Parma sarà chiuso anche Sabato 31/12/2022.

Saranno normalmente disponibili le ecostation e le mini ecostation.